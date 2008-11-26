T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Zimbabve’de koleradan ölenlerin sayısı 366’ya çıktı

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 366'ya yükseldiği bildirildi.

26 Kasım 2008 02:00

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 366'ya yükseldiği bildirildi.

Konuyla ilgili BM açıklamasında, ağustos ayında başlayan salgında dün 50'den fazla kişinin ölmesiyle birlikte toplam sayının 366'yı bulduğunu belirtildi.

Zimbabve'de şimdiye kadar kayıtlara geçen kolera vakalarının 8 bin 887 olduğunu açıklayan BM'ye göre, hastalık ülkenin yarısından fazlasına yayıldı.

BM açıklamasında, Zimbabve'deki kolera vakalarının çoğunun başkent Harare'de görüldüğü, ancak son zamanlarda komşu ülkeler Bostvana ve Güney Afrika'da da kolera olduğu sanılan vakaların görüldüğüne dair bilgiler geldiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü de açıklamasında, koleranın daha da yayılabileceği uyarısında bulunarak, Zimbabve'ye ilaç ve rehidrasyon tuzları gönderildiğini kaydetti.

Kolera kirli gıda ve sudan yayılıyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24