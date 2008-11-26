Zimbabve’de koleradan ölenlerin sayısı 366’ya çıktı

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de koleradan ölenlerin sayısının 366'ya yükseldiği bildirildi.



Konuyla ilgili BM açıklamasında, ağustos ayında başlayan salgında dün 50'den fazla kişinin ölmesiyle birlikte toplam sayının 366'yı bulduğunu belirtildi.



Zimbabve'de şimdiye kadar kayıtlara geçen kolera vakalarının 8 bin 887 olduğunu açıklayan BM'ye göre, hastalık ülkenin yarısından fazlasına yayıldı.



BM açıklamasında, Zimbabve'deki kolera vakalarının çoğunun başkent Harare'de görüldüğü, ancak son zamanlarda komşu ülkeler Bostvana ve Güney Afrika'da da kolera olduğu sanılan vakaların görüldüğüne dair bilgiler geldiği ifade edildi.



Dünya Sağlık Örgütü de açıklamasında, koleranın daha da yayılabileceği uyarısında bulunarak, Zimbabve'ye ilaç ve rehidrasyon tuzları gönderildiğini kaydetti.



Kolera kirli gıda ve sudan yayılıyor.



(AA)

