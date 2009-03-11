Zimbabve’de kolera azalıyor

BM'den yapılan açıklamada, iki haftadır Zimbabve'deki kolera vakaları ve ölümlerin azaldığı belirtilerek, 14 Şubattan beri koleradan ölümlerde yüzde 42, hastalığa yakalanma oranında ise yüzde 25 azalma olduğu vurgulandı.Açıklamada, salgının kentlerde kontrol altına alındığı, ancak kırsal bölgelerde devam ettiği bildirildi.Zimbabve'de Ağustos ayından beri koleradan ölenlerin sayısı 4 bini aştı, 89 binden fazla kişi de hastalığa yakalandı.