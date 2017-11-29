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Dünya

Zimbabve'de "kamu fonlarını çalanlara" üç aylık af süresi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Zimbabve’nin yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, kamu fonlarını yasa dışı yollardan yurtdışına kaçıran birey ve şirketlere bu fonları ülkeye geti getirmeleri için "üç aylık bir af süresi" verdi

29 Kasım 2017 13:47

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Zimbabve’nin yeni Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, kamu fonlarını yasa dışı yollardan yurtdışına kaçıran birey ve şirketlere bu fonları ülkeye geti getirmeleri için \"üç aylık bir af süresi\" verdi.
Geçen Cuma günü göreve resmi olarak gelen ve yolsuzlukla mücadele sözü veren Mnangagwa, yaptığı açıklamada af süresinin Şubat sonu itibariyle sona ereceğini, bu çağrıya uymayanların tutuklanarak yargılanacağını söyledi.
Mnangagwa, \"Kamu fonlarını yasa dışı olarak yurtdışına kaçırmış olanları üç ay içinde bu af fırsatından yararlanmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde bu kişi ve kurumlar kanunun pençesinin acısını ve rezaletini tadacaklar\" dedi.
Yeni Devlet Başkanı’nın en önemli sorumluluğu bankaların müşterilere nakit para vermekte zorlandığı ve döviz kıtlığı yaşanan ülkede ekonomiye çeki düzen vermek.
Ordunun müdahalesiyle görevinden alınan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin 37 yıllık iktidarında yolsuzluk ülkede kronik hale gelmişti.
Bu hafta yeni kabineyi açıklaması beklenen Mnangagwa’nın tüm ZANU-PF üyelerinden özgeçmişlerini istediği belirtildi. Mecliste eski Devlet Başkanı Mugabe’nin eşi Grace Mugabe’yi destekleyen bazı üyeler ise ZANU-PF’den ihraç edildi veya yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere görevlerinden alındı. (Fotoğraflı)

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