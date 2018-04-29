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BBC Türkçe

Zimbabve'de 10 yaşındaki bir kıza tuvaletini yaparken aslan saldırdı

Afrika'nın güneyindeki Zimbabve'nin kırsal bir bölgesinde 10 yaşındaki bir kız, kulübesinin arkasında tuvaletini yaparken bir aslan tarafından sürüklenerek öldürüldü.

29 Nisan 2018 20:30

Afrika'nın güneyindeki Zimbabve'nin kırsal bir bölgesinde 10 yaşındaki bir kız, kulübesinin arkasında tuvaletini yaparken bir aslan tarafından sürüklenerek öldürüldü.

Resmi Chronicle gazetesine konuşan bir polis sözcüsü olayı doğruladı.

Küçük kızın ismi Mitchell Mucheni olarak açıklandı.

Araştırmayı yürüten bir yetkili, Mucheni'nin halasının yeğenini bir aslan tarafından çalılıklara sürüklenirken gördüğünü söyledi.

Yetkili Kudakwashe Dehwathe, çocuğun cesedinin daha sonra 300 metre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.

Olayın Cumartesi gecesi ülkenin güneydoğusundaki Chiredzi kentinde meydana geldiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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