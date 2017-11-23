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Dünya

Zimbabve: Yeni lider Mnangagwa’dan “yeni demokrasi” mesajı

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Ordunun geçen hafta yönetimi ele geçirerek Devlet Başkanı Robert Mugabe’yi görevinden aldığı Zimbabve’de yeni lider Emmerson Mnangagwa, sürgünden döndükten sonra ilk konuşmasında “yeni demokrasi” mesajı verdi

23 Kasım 2017 13:04

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Ordunun geçen hafta yönetimi ele geçirerek Devlet Başkanı Robert Mugabe’yi görevinden aldığı Zimbabve’de yeni lider Emmerson Mnangagwa, sürgünden döndükten sonra ilk konuşmasında “yeni demokrasi” mesajı verdi.
Johannesburg’dan başkent Harare’ye dün öğleden sonra dönen Mnangagwa, doğrudan kendisini yüzlerce insanın toplanıp beklediği iktidar partisi Zanu-PF genel merkezine gitti.
Mnangagwa, ülkenin yeni lideri olarak yaptığı ilk konuşmada, “Halk sesini yükseltti. Halkın sesi Tanrı’nın sesidir. Bugün yepyeni ve gelişen bir demokrasinin başlangıcına şahitlik ediyoruz” dedi.
Bağımsızlık Savaşı gazisinde asker olarak çarpışmış olan ve korkutucu mizacından ve sabrından dolayı “Timsah” lakabıyla da anılan 75 yaşındaki Mnangagwa, Cuma günü ülkenin yeni Devlet Başkanı olmak için yemin edecek.
Mugabe’nin yardımcısıyken görevinden alınan Mnangagwa geçen hafta iktidar partisi Zanu PF’nin Merkez Komitesi tarafından yeni parti lideri seçilmişti.
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’yla Afrikalı ve Afrika dışındaki ticaret ortaklarıyla işbirliğine ihtiyaç olduğnu vurgulayan Mugabe, \"Verimli bir ekonomiye sahip olmalıyız\" dedi.
Şimdiden ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen taraflardan çok fazla mesaj aldığını söyleyen Mugabe bu taraflarla çok yakında görüşeceğini aktardı.
Mugabe’nin devlet başkanlığında oturduğu dönemde yerel endüstriler çökmüş, üniversite mezunları seyyar satıcılık ve karaborsacılık yapmaya başlamıştı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Emmerson Mnangagwa\'nın dün gece Zanu-PF genel merkezinde halka ve basına yaptığı konuşmadan görüntüler

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