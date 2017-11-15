Zimbabve: Ordu yönetime el koydu

Afrika kıtasının güneydoğusundaki Zimbabve'de ordu, ülkenin kontrolüne geçici olarak el koyduğunu ilan etti. Tümgeneral Sibusiso Moyo, bugün devlet televizyon kanalından yaptığı açıklamada bunun bir askeri darbe olmadığını savundu. Moyo, amacın "giderek kötüleşen siyasi, sosyal ve ekonomik krizi aşmak ve Devlet Başkanı Mugabe'nin çevresindeki suçluların yakalanması" olduğunu söyledi.

Ülkenin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe’nin güvende olduğunu belirten Moyo, "Görevimiz tamamlanır tamamlanmaz hayatın normale dönmesini bekliyoruz" dedi. Ordu adına açıklama yapan Moyo, tüm güvenlik güçlerinden askerle işbirliği yapmasını talep etti.

Provakasyonlara orantılı yanıt verileceğini kaydeden Moyo, tüm askerlerin görev yerlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Başkentte silah sesleri ve patlamalar

Görgü tanıkları sabah saatlerinde Mugabe'nin başkent Harare’deki resmi konutunun askerler tarafından güvenlik çemberine alındığını aktardı. Salı gününden itibaren askerin başkentte varlık göstermeye başladığı, kentte zırhlı araçların görüldüğü ve gece yarısı da silah sesleri ile en az üç büyük patlama duyulduğu bildirildi.

ABD ve İngiltere büyükelçilikleri ülkedeki vatandaşlarını uyararak "belirsiz bu durum karşısında dikkatli olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını" tavsiye etti. ABD Büyükelçiliği’nin çarşamba günü kapalı kalacağı duyuruldu.

Öte yandan Mugabe’nin ordu tarafından gözaltında tutulan tek hükümet yetkilisi olup olmadığı henüz netleşmedi. Mugabe’den şu ana dek herhangi bir açıklama da gelmedi.

Muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) de barışçıl bir biçimde demokrasiye geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Mugabe'nin halefine dair tartışmalar

Zimbabve’de bir süredir 1987 yılından bu yana ülkeyi yöneten Robert Mugabe’nin halefinin kim olacağı tartışılıyordu. Mugabe’nin uzun zamandır yardımcılığını yürüten Emmerson Mnangagwa’nın işine son vermesi ile ülkedeki siyasi kriz geçen hafta doruk noktasına ulaşmıştı.

Zimbabve’de ordu şimdiye dek Mugabe ve aynı zamanda ordu komutanı Chiwenga’ya yakınlığı ile bilinen Mnangagwa’yı destekliyordu. Mugabe 2018 yılında devlet başkanlığına yeniden aday olacağını duyurmuştu.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul edilen 15 milyonluk nüfusa sahip Zimbabve’de kriz, Ordu Komutanı General Constantino Chiwenga’nın pazartesi günü Mugabe hükümetini kamuoyu önünce tehdit etmesi ile tırmanmaya başladı.

Chiwenga, ülkedeki kriz nedeni ile ordunun "müdehaleye" hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine iktidardaki Zanu-PF partisi salı akşamı yaptığı açıklamada Chiwenga’nın açıklamalarının anayasal düzene karşı şiddete dayalı bir ayaklanmaya tahrik ve vatan hainliği ile eşdeğer olduğu belirtildi.

dpa/BD/HS

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