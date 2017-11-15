Zimbabve krizini cumhurbaşkanının eşi 'Gucci Mugabe' mi tetikledi?

Ordunun yönetime müdahale ettiği Zimbabve'de first lady Grace Mugabe'nin ismi bu krizdeki önemli aktörlerden biri olarak gösteriliyor.

93 yaşındaki Robert Mugabe'nin 52 yaşındaki eşini, kendisinden sonra devlet başkanlığı koltuğu için düşündüğü uzun süredir konuşuluyordu.

Eşi ile evliliğinin ilk zamanlarda sessiz bir figür olarak, alışveriş merakı ve hayırseverlik faaliyetleri öne çıkan Grace Mugabe, bugün iktidardaki Zanu-PF partisinde önemli bir konumda bulunuyor.

Partinin kadın kolları başkanı olan first lady Mugabe'nin cumhurbaşkanlığı için ismi öne çıkan bazı kişilerin uzaklaştırılmasında da rol oynadığı konuşuluyordu.

Grace Mugabe'nin cumhurbaşkanlığı koltuğu için baş rakibi olan Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa, 'ihanet' ile suçlanmış ve geçen hafta içinde görevden alınmıştı.

"Başkanlık mı? Neden olmasın?.."

52 yaşındaki Mugabe'nin ismi bu uzaklaştırma sonrası başkan yardımcılığı koltuğu için öne çıktı. First lady aralarında eşinin de olduğu iktidar partisinin kilit isimlerinin desteğini kazandı.

1980 yılından bu yana ülkeyi yöneten ve "dünyanın en yaşlı lideri" olan eşinden 40 yaş küçük olan Grace Mugabe de iktidar isteğini gizlemiyor.

2014 yılında yaptığı bir konuşmada, "Benim cumhurbaşkanı olmak istediğimi söylüyorlar. Neden olmasın? Ben Zimbabveli değil miyim" demişti.

52 yaşındaki first lady'nin eşinin sağlık durumu da ülkede endişe konusu.

Her ne kadar partisi kendisini gelecek yıl yapılacak seçimler için aday göstereceğini açıklasa da, 93 yaşındaki Robert Mugabe, bu yıl içinde birkaç kez sağlık durumu nedeniyle Singapur'a seyahat etmişti.

'Hanedan kuruluyor' eleştirileri

Grace Mugabe'nin politik muhalifleri ülkenin hanedanlığa dönüştürülmek istendiği eleştirilerini dile getiriyordu.

Mugabe, 20 yaşındaki Güney Afrikalı bir modele saldırmakla suçlanmış ancak daha sonra diplomatik dokunulmazlığa sığınarak yargılanmaktan kurtulmuştu. Bu durum da eleştirilere neden oldu.

Mugabe çiftine, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da, seyahat yasağının da içinde bulunduğu birtakım yaptırımlar uygulanıyor. Bunun gerekçesi ise seçim usulsüzlükleri ile ülkedeki muhalefete yönelik tutum.

Grace Mugabe kimdir?

- Kendisinden 41 yaş büyük Mugabe ile olan ilişkisine, cumhurbaşkanlığı makamında sekreterken başladı.

- Mugabe bu sırada halen, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden ilk eşi Sally ile birlikteydi.

- Çift 1996 yılında şatafatlı bir düğün ile evlendi.

- Aşırı harcamaları nedeniyle muhalifleri tarafından "Gucci Grace" olarak anılmaya başlandı.

- Sevenleri ise hayırsever faaliyetlerini ve yetimhane yaptırması ile onu övdü.

Rakibini darbe hazırldığında olmakla suçlamıştı

Başkan yardımcılığı görevinden alınan Emmerson Mnangagwa için, Grace Mugabe, geçmişte "disiplinli ve sadık" ifadesini kullanmıştı.

Ancak 2017 yılına gelindiğinde politik rakibi olarak gösterilen, Mnangagwa için kamuoyu önünde bir çağrı yaparak, görevden alınmasını istedi. Emmerson Mnangagwa'nın bir darbe hazırladığında olduğunu da iddia etti.

Kasım ayında görevden alınan eski devlet başkan yardımcısı bu gelişme sonrası ülkeden ayrılmıştı.