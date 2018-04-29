Zimbabve krizi: Partisi Mugabe'yi liderlikten aldı

Ordunun yönetimi ele geçirmesiyle ev hapsine alınan Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye bir darbe de kurucusu ve lideri olduğu Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe'den (Zanu -PF) geldi.

Bugün toplanan Zanu-PF yönetimi, Mugabe'yi parti başkanlığı görevinden aldı. Yerine, Mugabe'nin önceki hafta görevden aldığı başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa getirildi.

Parti Mugabe'ye devlet başkanlığı görevinden istifa etmesi için de yarın öğlene kadar süre verdi.

Parti merkez komitesi, istifa çağrılarına uymazsa Mugabe hakkındaki azil sürecinin de başlatılabileceğini açıkladı.

Bugün ordu komutanlarıyla görüşen Mugabe'nin kısa süre içinde halka seslenmesi bekleniyor.

Parti yönetimi Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'yi de partiden ihraç etti.

Dün, Mugabe'nin istifasını isteyen ve askeri müdahaleyi destekleyen onbinlerce kişi başkent Harare'de sokağa çıkmıştı. Kalabalık içinde asker ve askeri araçların yer alması dikkat çekti.

Harare'de bulunan BBC muhabiri Andrew Harding, Mugabe için göreve geri dönmenin artık söz konusu olmadığını belirtiyor.

Harding ülkedeki siyasi krizin iktidar partisi Zanu-PF'nin kontrolünden çıktığını, muhalefeti de kapsayan bir geçiş hükümeti kurulması için büyük baskı olduğunu bildiriyor.

Devlet başkanının azledilebilmesi için Zimbabve parlamentosunun iki kanadında da üçte iki çoğunluğun desteği gerekiyor. Parlemento oturumlarının Salı günü yeniden başlaması bekleniyor.

Mugabe'nin geçen hafta yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması ve eşi Grace Mugabe'nin cumhurbaşkanı olmasının yolunu açmasının ardından, ordu 15 Kasım'da yönetimi ele geçirdiğini açıklamıştı.

Mugabe Çarşamba günkü askeri müdahalenin ardından ev hapsine alınmıştı. Devlet televizyonunu ele geçiren ordu mensupları, okudukları bildiride bu müdahalenin 'bir darbe olmadığını' savunmuştu.

Mugabe, müdahale sonrası ilk kez Cuma günü kamuoyu önüne çıkmış ve bir üniversitenin mezuniyet törenine katılmıştı.

Ardından Zimbabve ordusu tarafından yapılan açıklamada ise görevinden derhal istifa etmesi taleplerine direnen devlet başkanıyla temasların sürdürüldüğü kaydedilmişti.

93 yaşındaki Robert Mugabe, Zimbabve'nin İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandığı 1980'den bu yana devlet başkanı.

Robert Mugabe'yi eleştirenler, onun çok uzun süredir iktidarı bırakmamasına dikkat çekiyordu. Ülke ekonomisi de son 10 yıldır çok kötü durumda.