T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zimbabve halkı darbe için orduya teşekkür ederek sokaklarda kutlama yapıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Zimbabve’de halk ülkenin devlet başkanının darbeyle indirilmesini başkent Harare’nin sokaklarında kutluyor

18 Kasım 2017 18:13

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Zimbabve’de halk ülkenin devlet başkanının darbeyle indirilmesini başkent Harare’nin sokaklarında kutluyor.
Zimbabve’de ülkeyi İngiltere’nin bağımsızlığından bu yana 37 yılı aşkın bir süredir yöneten Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin ordu tarafından koltuğundan indirilmesi onbinlerce Zimbabveli tarafından sevinçle karşılandı.
1980’den bu yana ülkeyi yöneten Mugabe yaşamakta olduğu “Mavi Çatı” konutuna ev hapsine alındı.
Zimbabve’nin başkenti Harare’de bir araya giren onbinlerce kişi göstericilerin ifadeleriyle \"yirmi yıldır sürden baskı ve sıkıntılı günlerin ardından\" yaşanan politik ve ekonomik duruma ilişkin özgürce duygularını ifade etti.
Aralarında bazıları “Mugabe saltanatına hayır”, “Mugabe şunu bir kenara yaz: Zimbabve halkı senin sömürgen olamaz” yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin yanı sıra bazı kişiler de sokaklarda darbeden sonra görev yapmaya başlayan askerlere teşekkür etti. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAZimbabvedeHarareninDevlet Başkanı Robert MugabeninZimbabveliMugabeZimbabveninHararedeAralarındaZimbabveFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24