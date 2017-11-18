Zimbabve halkı darbe için orduya teşekkür ederek sokaklarda kutlama yapıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Zimbabve’de halk ülkenin devlet başkanının darbeyle indirilmesini başkent Harare’nin sokaklarında kutluyor.

Zimbabve’de ülkeyi İngiltere’nin bağımsızlığından bu yana 37 yılı aşkın bir süredir yöneten Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin ordu tarafından koltuğundan indirilmesi onbinlerce Zimbabveli tarafından sevinçle karşılandı.

1980’den bu yana ülkeyi yöneten Mugabe yaşamakta olduğu “Mavi Çatı” konutuna ev hapsine alındı.

Zimbabve’nin başkenti Harare’de bir araya giren onbinlerce kişi göstericilerin ifadeleriyle \"yirmi yıldır sürden baskı ve sıkıntılı günlerin ardından\" yaşanan politik ve ekonomik duruma ilişkin özgürce duygularını ifade etti.

Aralarında bazıları “Mugabe saltanatına hayır”, “Mugabe şunu bir kenara yaz: Zimbabve halkı senin sömürgen olamaz” yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin yanı sıra bazı kişiler de sokaklarda darbeden sonra görev yapmaya başlayan askerlere teşekkür etti. (Fotoğraflı)