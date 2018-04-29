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BBC Türkçe

Zimbabve: Genelkurmay Başkanına vatana ihanet suçlaması

Zimbabve'de iktidardaki Zanu-PF Partisi, siyasete askeri müdahale uyarısı yapan ülkenin genelkurmay başkanını "vatana ihanetle" suçladı. Genelkurmay Başkanı General Constantino Chiwenga, yardımıcısını görevden almasının ardından Cumhurbaşkanı Robert Mugab

29 Nisan 2018 20:30

Zimbabve'de iktidardaki Zanu-PF Partisi, siyasete askeri müdahale uyarısı yapan ülkenin genelkurmay başkanını "vatana ihanetle" suçladı.

Genelkurmay Başkanı General Constantino Chiwenga, yardımıcısını görevden almasının ardından Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'ye meydan okumuştu.

Chiwenga, Mugabe'nin Partisi Zanu-PF'nin içindeki tasfiyeleri sona erdirmeye hazır olduğunu söylemişti.

Parti, generalin sözlerinin "ulusal huzuru bozmak için ve isyana teşvik için hesaplanmış" olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamada, partinin asla askeri tehditlere boyun eğmeyeceği ve "siyasetin silaha üstünlüğününe" bağlı bulunulduğu kaydedildi.

93 yaşındaki Mugabe, yardımıcısı Emmerson Mnangagwa'yı cumhurbaşkanının halefinin kim olacağıyla ilgili tartışmalar nedeniyle geçen hafta görevden almıştı.

Daha önce BBC muhabirleri, başkent Harare'de dolaşan zırhlı araçlar görmüştü.

Araçların nereye gittikleri net değil, ancak normalde başkent Harare'de görülen bir durum değil.

General Chiwenga'nın olası askeri müdahale uyarısı, ordu karargahında yaptığı basın toplantısında geldi.

Chiwenga Zanu PF'deki tasfiyelerin "net bir şekilde bağımsızlık mücadelesine katılanları hedef aldığını" söyledi.

General Chiwenga ayrıca "İhanet içinde olanlara şunu hatırlatmalıyız, mesele devrimimizi korumaya gelince ordu müdahale etmekten çekinmeyecektir" demişti.

Görevden alınan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 1970'lerdeki bağımsızlık savaşını veren kadrolardan.

Chiwenga'nın basın toplantısına 90 üst düzey ordu yetkilisi katıldı.

Ancak Zanu PF'nin gençlik kolu başkanı Kudzai Chipanga, genelkurmay başkanının ordunun tamamının desteğine sahip olmadığını söyledi.

Chipanga "Meşru yollarla seçilmiş hükümete yapılan tehditleri oturup izlemeyeceğiz" dedi.

Partinin gençlik kolu, Mugabe'nin halefi olarak eşi Grace'i görmek istiyor. Mnangagwa ise buna karşı. Mnangagwa görevden alınıp sürgüne yollanmadan önce Mugabe'ye "Zanu PF sizin ya da eşinizin istediğini yapabileceği şahsi mülkü değil" demişti.

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