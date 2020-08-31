Zimbabve'de yetkililer, 11 filin gizemli ölümü arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor

T24 Dış Haberler

Zimbabve'de çevre yetkilileri, ülkenin batısında 11 filin gizemli bir şekilde ölmesini inceliyor.

Hayvanların cesetleri cuma günü Pandamasue ormanından bulundu. Ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için fillerden alınan kan örnekleri laboratuvara götürüldü.

Yetkililer, bulunan cesetlerin dişleri alınmadığı için kaçak avlanma ihtimalini eledi. Çevrede başka hayvanlar ölmediği için siyanür zehirlenmesi ihtimalinin de düşük olduğu düşünülüyor. Geçen yıllarda Zimbabve'de fillerin sıkça fildişi ticaretçileri tarafından zehirlenerek öldürüldüğü gözlemlenmişti.

Bilim insanları Botsvana'da geçen ay 275 filin benzer şekilde ölmesini araştırmaya devam ediyor.

Botsvana 156 bin ile dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip. Onu 85 bin fil ile Zimbabve takip ediyor. Zimbabve'de geen sene meydana gelen kuraklık sonucunda yaklaşık 200 fil açıktan hayatını kaybetti.