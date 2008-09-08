Ziller 14 milyon için çaldı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gaziantep’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in katılacağı tören düzenlenecek. Okulların açıldığı gün öğrencilere ders ve çalışma kitapları ücretsiz dağıtılacak.

Öğretmenlere de kılavuz kitaplar verilecek. Bu yıl öğrenci ve öğretmenlere toplam 165 milyon 854 bin 333 adet kitap dağıtılacak. Eylül ayının 3. haftasının İlköğretim Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelinde bazı etkinlikler yapılacak. Bütün okullarda 15 Eylül 2008 tarihinde şenlikler düzenlenecek.

Yetkililer uyardı; özel araçla çıkmayın

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, vatandaşların bugün özel araçlarıyla trafiğe çıkmaması istenirken, İstanbul'da bir dizi önlem alındı. Bugün 924 okul önü ile 187 ana cadde ve bulvarda 3 bin 107 polis ile bin zabıta görev yapacak. Büro hizmeti yapan polisler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli de trafiğin düzenlenmesine yardımcı olacak.

315 trafik ekibi görevde olacak

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi olan 12 ilçede 315 trafik ekibi ile okul çevrelerinde olacak. İstanbul'da yaşanması beklenen trafik problemini önlemek için okul çevrelerindeki İSPARK otoparklarına okul giriş ve çıkış saatlerinde 30 dakika ücretsiz park yapılabilecek. Ayrıca 9 ve 10 Eylül'de İETT, özel halk otobüsleri, vapurlar, deniz motorları, metro, hafif metro 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

800 ek otobüs seferi

İETT, 800 ek otobüs seferi koyacak. İDO kış tarifesine geçecek ek sefer koyacak. Metro, hafif metro ve tramvay seferleri artırılacak. Avcılar-Topkapı arasında seferlerini sürdüren metrobüs bugünden itibaren Zincirlikuyu'ya kadar gidecek. Yollarda olabilecek hasarlı kazalara anında müdahale edilecek, çeşitli güzergâhlarda çekiciler hazır bekletilecek.