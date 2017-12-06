Zile'de Nato Yolunun adı 'Ata Caddesi' olarak değiştirildi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Zile ilçesinde bulunan Nato Yolu Caddesi\'nin ismi Zile Belediyesi meclisi tarafından Ata Caddesi olarak değiştirildi.

NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının karşıt kuvvet liderleri arasında gösterilmesi nedeniyle Zile ilçe merkezinde bulunan Nato Yolu Caddesi\'nin adının değiştirilmesine karar verildi. Belediye meclisinin aralık ayı toplantısında caddenin adı 8 AK Parti, 4 MHP ve 3 CHP\'li ve meclis üyelerinin oy birliği ile \'Ata Caddesi\' olarak değiştirildi. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel Başkanlığında yapılan meclis toplantısı sonrasında belediye meclis üyeleri hep birlikte bölgeye giderek Ata Caddesi levhasını astı.



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