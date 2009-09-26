Zile uzun bastı diye dayak yedi, meslektaşları ayaklandı

Manisa'da işe altı ay önce başlayan 19 yaşındaki postacı zile uzun bastığı gerekçesiyle Manisa Trafik İşleri Müdürü Ümit Esendağ'dan dayak yediğini ileri sürdü. Esendağ ise “Hırsız zannettik” dedi. Postacılar eylem yaptı.

PTT Manisa Başmüdürlüğü'nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan Erkan Açıkgöz, evine iadeli taahhütlü mektup götürdüğü Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürü Ümit Esendağ ve yanında çalışan personeli A.D. tarafından dövüldüğünü ileri sürerek, polise şikayetçi oldu. Esendağ, Açıkgöz'ü zili uzun çaldığı için hırsız zannedip dövdüklerini iddia etti.

PTT Manisa Başmüdürlüğü'nde 6 aydır görevli posta dağıtıcısı 19 yaşındaki Erkan Açıkgöz, dün öğle saatlerinde Manisa Belediyesi Trafik İşleri Müdürü 33 yaşındaki Ümit Esendağ'ın Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine iadeli taahütlü bir mektup götürdü. Açıkgöz, Esendağ'ın oturduğu dairesinin zilini çaldı. Ancak, uzun süre çalmasına rağmen açan olmayınca Açıkgöz, üçüncü kattaki dairenin kapısına çıktı. Bu sırada evde olan Gülçin Esendağ, postacıdan şüphendi. Eşinin haber vermesi üzerine Ümit Esendağ, yanında çalışan personeli 32 yaşındaki A.D.'yi de alarak evine gitti. Esendağ, iddiaya göre; A.D.'yle birlikte kapıda bekleyen posta dağıtım görevlisi Açıkgöz'ü “Niye zili uzun süre çalıyorsun” diyerek, kafa atıp, tekme, tokat dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde darbe izleri bulunan Açıkgöz, olay yerine çağırdığı kendisi gibi posta dağıtım görevlisi olan babası 51 yaşındaki Halil İbrahim Açıkgöz ile önce Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne giderek, darp raporu aldı, ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayı kınayan baba Halil İbrahim Açıkgöz, kendisinin de 16 yıldır posta dağıtım görevlisi olarak çalıştığını belirterek, “Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Oğlum, görevini yaptığı için dövüldü. Bu insanlığa sığan bir olay değil. Üstünde PTT üniforması olan bir kişinin, kamu görevi yapan belediye personelleri tarafından dövülmesi anlaşılır gibi değil. Oğlumu dövenler hakkında, soruşturma başlatılmalı” dedi. Anne 47 yaşındaki Dudu Açıkgöz ise, dövülen oğluna sarılarak ağladı. Ümit Esendağ ise, postacıyı hırsız zannederek dövdüklerini iddia etti.

Meslektaşları yalnız bırakmadı

Manisa Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün ise, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, sorumluları hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi. Manisa PTT Başmüdürlüğü'nde görevli personel de olayı kınayarak, iş bırakma eylemi yaptı.



Birlik Haber-Sen Manisa Temsilcisi Temel Çildaş da, bir grup posta dağıtım görevlisiyle dövülen Açıkgöz'ü evinde ziyaret edip, ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Çildaş, bir postacının günde ortalama 300 kapının zilini çaldığına dikkati çekerek, “Bugüne kadar hakaret, küfür edilmesi gibi olaylarla karşılaştığımız olmuştu. Ancak, bu kadarını da beklemiyorduk. Gerekli kişiler hakkında soruşturma başlatılmalı ve görevlerinden alınmalı. Eğer alınmıyorsa ilgili kişiler görevlerinden istifa etmeli. Onların görevi, kamu görevi yapan personeli dövmek mi Manisa'ya hizmet mi? Olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılana veya görevlerinden alınmalarına kadar belediye önünde eylemler yapacağız” dedi.