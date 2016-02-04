Zika virüsüne karşı eylem planı



Orta Amerika ülkelerinin Zika virüsüne karşı hazırladığı ortak eylem planını Guatemala Sağlık Bakanı Alfonso Cabrera açıkladı. Cabrera, telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıdan çıkan eylem planının ayrıntılarını anlattı. Öncelikli hedefin virüsün hamile kadınlara bulaşmasının engellenmesi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda virüsü taşıyan sivrisineklerin üremeleri engellenecek. Aynı zamanda hamile kadınların virüsten uzak durmalarını sağlayacak "davranış kuralları"nın tanıtımı yapılacak.

Zika virüsü ve belirtileri

İlk olarak 1947 yılında Uganda'da malta humması taramaları sırasında Rhesus cinsi maymunlarda rastlantısal olarak izole edildi. Belirtileri, Zika virüsü bulaştıktan 3 – 12 gün sonra görülüyor. Gribi andıran ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı gibi semptomlar görülüyor. Vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinde bu belirtiler ortaya çıkıyor. Sivrisinek sokması ile bulaşan virüs, gebelik için tehlike oluşturarak henüz doğmamış bebeklerin beyinlerinde küçülme ve hasara, hatta ölüme neden oluyor.