Zika virüsü spermde kaç ay yaşayabiliyor?

İtalya'nın başkenti Roma'daki Spallanzani Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde yürütülen araştırmada Zika virüsünün spermde 6 ay yaşayabildiği saptandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Daha önceki araştırmalar virüsün spermde 3 ay kadar kalabileceğini gösterirken, 30'lu yaşlarda olan bir İtalyan hastanın ilk belirtileri göstermesinin 6 ay sonrasında sperminden Zika virüsüne rastlandığı belirtildi.

Haiti ziyareti sırasında virüsü kaptı

Haiti'yi ocak ayında ziyareti sırasında sivrisinek tarafından ısırıldığını ifade eden İtalyan hastanın, aynı ay içerisinde ülkesine dönmesinin akabinde yüksek ateş, halsizlik ve deride döküntü gibi belirtiler gösterdiği vurgulandı. Yapılan testlerde, hastanın idrarı, tükürük ve sperminde ilk belirtilerin görülmesinin 93 gün sonrasında Zika virüsünün bulunduğu bildirildi.

"181 gün sonra hâlâ zika virüsu spermlerde yaşıyordu"

İlk belirtilerden 181 gün sonra yapılan testlerde hastanın sperminde hala Zika virüsünün görüldüğünü kaydeden doktorlar, erkek üreme sisteminde virüsün kendikendine üreyebileceği ihtimaline işaret etti.

Kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaşabiliyor

Çalışmanın sonuçları, "Eurosurveillance" dergisinde yayımlandı. Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan virüse, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen Zika virüsü, 2015'in mayıs ayında Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsünün, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.