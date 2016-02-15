Zika dünyaya yayılıyor, son adresi Rusya

Güney Amerika’dan sonra ABD ve Avrupa’ya sıçrayan Zika virüsüne, Rusya’da da rastlandı. Moskova’daki bir hastanın testleri pozitif çıktı.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Tüketici Hakları Denetim Servisi’nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada Dominik Cumhuriyeti’nde yaptığı tatilden Moskova’ya dönen bir kadında Zika virüsü tespit edildi. Açıklamada virüsün hastada Moskova’ya döndükten birkaç gün sonra etkisini göstermesi nedeniyle fark edilmediği belirtilirken, bugün havalimanı ve limanlarda 50 bin kişinin test edildiği kaydedildi.

Bu arada sağlık durumunun ‘tatmin edici’ düzeyde olduğu belirtilen hasta ismi belirtilmeyen bir hastanede özel bir bölümde gözlem altında tutuluyor. Ayrıca yapılan klinik testler sonucunda hastanın aile üyelerinde virüse rastlanmadığı belirtildi. Hasta ile aynı uçakta bulunan yolcuların da virüs tehdidi taşımadığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Batı yarımkürede Kanada ve Şili hariç en az 20 ülkede görülen Zika virüsünün özellikle Güney Amerika’da yayılmaya devam ettiğini duyurmuştu. Brezilya'da salgın şeklinde ilk kez Mayıs 2015’te görülen Zika virüsünü taşıyan sivrisinek türünün de Aedes'in Kanada ve Şili hariç, Amerika kıtasındaki tüm ülkelerde görüldüğü kaydedilmişti.