'Zika Avrupa'da yayılabilir'



Dünya Sağlık Örgütü'nin (WHO) Avrupa'daki temcilciliği hazırlanan raporla özellikle hamile kadınlar için büyük bir tehlike oluşturan Zika virüsüne karşı uyarıda bulundu. Örgüt virüsün yaz aylarının başından itibaren Avrupa'da da etkili olabileceğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü risk altında bulunan ülkeleri virüsle mücadele önlemlerini artırmaya çağırdı. WHO Avrupa Direktörü Zsuzsanna Jakab, ulusal mücadele kapasitelerinin yükseltilmesini istedi.

Raporda Almanya düşük riskli ülkeler arasında yer alırken, özellikle Rusya, Gürcistan ve Maderia adalarının yüksek risk altında olduğu belirtildi. Aralarında Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinin de bulunduğu 18 ülkenin ise 'orta dereceli' riskle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

"Aedes aegypti" cinsi sivrisineklerden bulaşan Zika, özellikle Güney ve Orta Amerika ülkelerinde etkili oluyor. Virüs, yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) hastalığına yol açıyor. Brezilya'da yalnızca geçen ekim ayında Mikrosefali ile doğan bebek sayısı yaklaşık 4 bin olarak kayıtlara geçti. Yapılan incelemeler sonucunda tüm vakalarda hamilelik sırasında Zika virüsü bulaştığı belirlendi. Virüs, kasa, eklem, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler veriyor. Kan yoluyla bulaşan virüsün cinsel yolla da bulaştığı tahmin ediliyor.