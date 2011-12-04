-Zihniyetin katsayısı sıfır oldu İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bu memleketin kendi evlatlarının önlerine çıkarılan en önemli engellerden biri olan katsayı engeline son verildiğini belirterek, ''Meslek liselerinde okuyan gençlerimizin hayallerini söndüren, onları ötekileştirmeye çalışan o zihniyetin katsayısı artık sıfır oldu'' dedi. AK Parti Gaziosmanpaşa 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Bağış, bugün Türkiye'yi dünyayı en güçlü 10 ülkesi yapma azmiyle çalıştıklarını kaydetti. Bağış, ortaya koydukları performansın millet tarafından takdir edildiğini, Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmayacak şekilde 3 seçimde üst üste oylarını artırarak iktidar olduklarını bildirdi. ''Durmak yok yola devam, AK Parti tek başına iş başına'' diyen bir milletin olduğunu söyleyen Bağış, Dünya Engelliler Günü'ne vurgu yaparak, şunları ifade etti: ''Hamdolsun siyaseti engelli zihniyetiyle yapmaya çalışan, milleti engellemeyi maharet sanan, milletin üzerinde baskı kuranları da yavaş yavaş son kullanma tarihlerinin dolduğu konusunda ikna etmeye başladık. Bu memleketin kendi evlatlarının önlerine çıkarılan en önemli engellerden biri olan katsayı engeline de çok şükür son verildi. O katsayı aslında bu ülkede birilerinin toplumu dışlamak için ortaya attığı son derece saçma bir yaklaşım tarzıydı. Meslek liselerinde okuyan gençlerimizin hayallerini söndüren, onları ötekileştirmeye çalışan o zihniyetin katsayısı artık sıfır oldu. Çok şükür Türkiye bütün yanlışlarını teker teker temizliyor, tabularıyla yüzleşiyor.'' Alevilerin büyük bir hassasiyetle yad ettiği Muharrem ayının yaşanıldığını anımsatan Bakan Bağış, ilk defa bu ülkede Dersim olayının belgelerini halkıyla paylaşan bir Başbakan gördüklerini söyledi. Bakan Bağış, ''İlk defa Atatürk'ten sonra bir cemevine giden bir cumhurbaşkanı gördük, ilk defa ders kitaplarında Alevilikle ilgili gerçek bilgilerin yer aldığı günlerin yaşıyoruz. İlk defa bir Başbakanın talimatıyla bir bakan çalıştaylar ve raporlar düzenliyor. Türkiye artık kendi tarihiyle yüzleşebilecek cesareti ortaya koyan bir ülkedir'' dedi. Bugün Avrupa'nın neresine gidilirse gidilsin Türkiye'nin başarısının sırrının sorulduğunu, Avrupa'nın şu anda en güvenli liman olarak Türkiye'yi gördüğünü kaydeden Bağış, ''Ekonomimiz çok iyiye gidiyor. Ülkemiz her açıdan başarılar elde ediyor. Ama hiçbir zaman kendimizin dev aynasında görmeyeceğiz. Hangi yasaklarla hangi sorunlarla mücadele ettiğimizi unutmayacağız'' diye konuştu. -''Tahrir Meydanı'ndakiler de Champs-Elysees'dekiler de İstanbul'a bakıyor''- Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak, bugünkü AB standartları üzerine yükseltmek için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Bağış, Türkiye'deki farklılıkları zenginlik olarak görüp kucaklayacaklarını bildirdi. Türkiye'nin halan çözülmesi gereken sorunlarının bulunduğunu dile getiren Bağış, şunları söyledi: ''İstanbul teşkilatı olarak bizim farklı sorumluluklarımız bulunuyor. Bugün Tahrir Meydanı'ndakiler de (Mısır) İstanbul'a bakıyor, Champs-Elysees'dekiler de (Fransa) İstanbul'a bakıyor. İstanbul 2 yıl arayla Avrupa'nın hem kültür hem de spor başkenti olabiliyor, AB üyesi olmamasına rağmen. Dünyanın bütün uluslararası toplantıları, ilk tercih olarak İstanbul'u gösteriyor. İstanbul buluşma mekanı haline geliyor. Doğudaki, Batıdaki, Kuzeydeki ve Güneydeki ülkeler İstanbul'a özeniyor. İstanbul'daki hoşgörü ortamına özeniyor. Çok şükür ki toplumun bağrına bastığı bir Genel Başkanımız ve Başbakanımız var. O ağladı mı, bu millet te ağlıyor. Türkiye'nin daha müreffeh bir seviyeye ulaşması için hep birlikte çalışacağız.'' Bağış, muhalefetten de memnun olduklarını belirterek, ''Yanlış sorulara takılmaya devam etsinler. 'Atam izindeyiz' sözünü izne çıkmak olarak algılayadursunlar. Biz inşallah Atatürk'ün de şehitlerimizin de hayallerini gerçekleştirmek için 'durmak yok yola devam' diyeceğiz'' dedi. Kongreye, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, bazı AK Parti milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da katıldı.