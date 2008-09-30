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Zihnimde bile aldatmam

Deniz Çakır, sadakatsizliğe tahammül edemediğini söylüyor

30 Eylül 2008 03:00

Oyuncu Deniz Çakır, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde’ye hiçbir özelliğinin benzemediğini söyledi.

Çakır, kocasını aldatan Ferhunde’nin aslında kendisine zarar verdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Ferhunde’nin dizide yaşadığı ilişki bana ters. Ferhunde bilinçli hareketler sergilemiyor. İntikam uğruna kendi duygularını kullanıyor. Şu anda aşk uğruna bir şey yapmıyor. Aslında ne yaptığını o da çok iyi bilmiyor. Boşlukta ve bu boşluk yüzünden doğru olmayan hareketler sergiliyor. Ferhunda şu anda en kolay yolu seçiyor. Halbuki böyle yaparak kendisine zarar veriyor, sadakatsizlik yapıyor. Sadakatsizlik kişinin kendisine olan saygısızlığıdır. Gerçek hayatımda kendime asla böyle bir saygısızlık yapmam. Gerek meslek hayatımda gerek aşk hayatımda sadakatsizlik her zaman karşısında olduğum, çok ters bir duygudur. Biriyle birlikteyken zihnimde bir başkasına karşı bir şey doğarsa hayatımdaki insana karşı sadakatsizlik olur. Dürüst olup ona söylerim. Biri zihnimdeyken başkası zihnimde olmamalıdır. Zihnimde bile sadakatsizliğe karşıyım.”

Sözsüz bir oyunu istiyorumDizilerin yanı sıra sinemadan da teklifler aldığını belirten Çakır,artık farklı bir karakteri oynamak istediğini söyledi: “Düşündüğüm projeler var; ama doğru karar vermem gerekiyor. Ferhunde’ye en uzak olan karekteri seçeceğim. Kendimi tekrar etmemek ve başka bir macera için bunu istiyorum. Başka kötü bir karekter oynasam yine bundan farklı oynarım ama başka bir şey oynamak istiyorum. Mesela daha çaresiz ve içe dönük bir kadın. Ferhunde’nin daha zıt karekterini oynamak isterim. Masumiyet ön planda olabilir. Belki bir dilsiz olabilir. Sözcüklerin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyuncunun aslında sözleri olmadan da ifade ve mimiklerle oynamasının doğru bir oyunculuk olduğunu düşünüyorum. Sözsüz bir oyunde rol almayı tercih ederim.”

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