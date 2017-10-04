Zihni Göktay: Meltem Cumbul özür dilemeli

Adana Film Festivali Ödül Töreni’nde, yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayan Meltem Cumbul’a tiyatrocu Zihni Göktay tepki gösterdi. Göktay, “Meltem özür dilemeli” dedi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Şehir Tiyatroları sanatçısıGöktay "Ben de o festivale davet edilmiştim ama oyunum olduğu için gidemedim. Meltem’i tanırım. Birlikte dizide oynadık, kendisi benim kızımı canlandırdı. Eğitimli, terbiyeli bir kızdır. Ben hadiseyi görmeden bir şey demek istemem. Sehven bir hata da olabilir. Ama bahsettiğiniz gibi bir durum yaşandıysa, bence özür dilemesi lazım. Semih Kaplanoğlu çok takdir ettiğim, fevkalade bir insan. Orada, o dişlide bir kırılma var. O kırılmanın bir özürle telafi edilmesi lazım. Yoksa bu tür işler Altın Koza’yı zedeler." diye konuştu.

"Sahnede profesyonel olmak zorundasın"

Şehir Tiyatroları’nın ‘Reis Bey’ adlı oyununda oynayan, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Mazlum Kiper de konuya ilikin şunları söyledi:

“Beğeneyim veya beğenmeyeyim; kimsenin elini sıkmamazlık etmem. Hoş bir davranış değil. Semih Kaplanoğlu gibi birine yapılmaması gerekirdi. Sahneye çıktığınızda profesyonel olmak zorundasınız. Bu tarz törenlere fikrini paylaşmadığım onlarca insan katıldı. Uzatılan bir el varsa mutlaka tokalaşmak gerekiyor. Aralarında nasıl bir sorun var bilemiyorum ama beyefendinin düştüğü durum sıkıntılı. Bu noktada Meltem Cumbul gibi bir insanın bu tavrı takınması çok yanlış.”

"Meltem Hanım Adana'ya saygısızlık yapmıştır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Meltem Cumbul’un, Semih Kaplanoğlu’na gösterdiği tepkiyle ilgili şunları söyledi:

“Meltem Cumbul’un, Semih Kaplanoğlu’nun selamına karşılık vermemesi; şahsımı, festival yönetme kurulunu, sinemaya ve sanata gönül veren herkesi üzdü. Meltem Hanım, bilerek böyle bir davranışta bulunmuş ise hem Semih Kaplanoğlu’na, hem de Adana’ya saygısızlık yapmıştır. Festivalimiz adına üstlenmiş olduğu görevi istismar etmesini kınadığımızı belirterek bu üzücü durumun sinemacıları buluşturan ve Türkiye’nin en önemli sinema festivallerinden biri olan Adana Film Festivali’nin görkemli ödül töreni ve kapanış programına gölge düşürmemesi gerektiğini ifade ediyorum.”