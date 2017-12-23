Zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler mutfakta

YASİN DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- ZİHİNSEL ve bedensel engellilerin eğitim gördüğü Özel İstiklal Mesleki Eğitim Okulu Beslenme Bölümü öğrencileri, sınıflarında gördükleri teorik eğitimi uygulamalı olarak gerçekleştirmek için bir otelin mutfağına girip, aşçı önlüğü giydi ve yemek pişirdi.

Kayseri\'de faaliyet gösteren bir beş yıldızlı bir otel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Özel İstiklal Mesleki Eğitim Okulu Beslenme Bölümü öğrencilerinin derslerini uygulamalı olarak yapabilmesi için mutfağını açtı. Aşçı önlükleri giyen zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler aşçıların yardımı ile yemek pişirdi. Yemek pişirmenin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, spatula ve kaşıkla tavuk pişirdi, sebzeli sos hazırladı. Otelin şef aşçısı Kemal Göktaş, \" Otelimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında aşçı olma yolunda ilerleyen zihinsel ve bedensel engelli kardeşlerimize yardımcı olmak için bir araya geldik. Önce öğrencilere mutfak turu yaptırdık, sonra da yemek pişirme etkinliğine geçtik. Çocuklar mutlu ve keyifli dakikalar geçiriyor. Yemek pişirirken bulundukları durum gereği belli önlemleri bizim almamız gerekiyor. Yaşadıkları duruma rağmen yemek yapma hevesinde bulunan öğrenciler mutlu görmek her şeye değer\" dedi. Yaptıkları yemeği kendi elleriyle sunuma hazırlayan ve yiyen öğrenciler otel yönetimine ve aşçıya teşekkür etti.

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