Zihinsel engelliyi döverek öldürdüler!

İzmit'te 3 kişinin dövdüğü zihinsel engelli Faruk Aydaş, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Aydaş'ı cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne süren şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nde bir parkta yaşandı. 3 Ağustos günü parkta 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş’ı dövdü.

Şüpheliler kaçarken Aydaş, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 22 gündür tedavi gören Aydaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet büro amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı 18’den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin Aydaş’ı cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne sürüldü. Şüphelilerin olay günü parkta alkol aldığı da iddialar arasında.