Zihinsel engellilere aile ortamında eğitim

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ tarih öğretmeni Gülsen Keserman ve eşi Arif Keserman, 35 yıl önce zihinsel engelli kızları için kurdukları vakıf ve özel eğitim merkezinde çok sayıda aileye yardım eli uzattı. Çift, şimdi 62 zihinsel engellinin eğitim aldığı okulu, Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devrederek yatılı bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor.

İzmir\'de iki zihinsel engelli kızı için 35 yıl önce İzmir Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı\'nı (İZÖV) kuran tarih öğretmeni Gülsen Keserman ve eşi makine mühendisi Arif Keserman, kendi çocuklarının yanı sıra çok sayıda zihinsel engelli için hem eğitim yuvası hem aile ortamı hazırladı. 52 yıl önce ilk kızı Senar Keserman, 48 yıl önce ise ikinci kızı Esra Keserman\'ın zihinsel engelli olarak dünyaya geldiğini ifade eden Keserman çifti, vakıf ve Özel Niyazi Ersoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile onlarca zihinsel engelliye özgüven kazandırıp ailelerin yaşam kalitelerini yükseltti.

\"KIZLARIMA EĞİTİM VERECEK YER YOKTU\"

Eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu ve yıllar önce kızlarının tedavisi için hem Türkiye\'de hem de yurt dışında çare aradıklarını dile getiren anne Gülsen Keserman, şöyle dedi:

\"Kızlarım spastik doğdu. Sorunun ne olduğunu bulamadık. Yurt dışında çok sayıda sağlık kurumuna tedavi için götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Eğitim için İngiltere\'ye götürdüm. Küçük kızım 5 yıl kaldı, büyüğü ise kabul etmediler. Türkiye\'de eğitim alabilecekleri bir yer yoktu. Büyük kızım için özel öğretmen eve geliyordu. Bir süre sonra kendim okul açmaya karar verdim.\"

Keserman, 1982 yılında Niyazi Ersoy\'un oğlu Avni Ersoy\'un 9 dönümlük arazisini zihinsel engelliler için kullanılması şartıyla belediyeye hibe ettiğini anlatırken şunları söyledi:

\"O zaman belediye başkanı Burhan Özfatura, vali ise Vecdi Gönül idi. Bir protokol ile belediyeden 99 yıllığına bu binanın kullanım hakkını aldık. 1982\'de Niyazi Ersoy\'un adına okulumuzu kurduk. Her sabah Atatürk Lisesi\'nde tarih dersi veriyor öğleden sonra ise buraya geliyordum. 20 öğrencimiz vardı. Kızımın İngiltere\'de gittiği okulda bulunan zıplama aparatları, oyun grupları gibi araç gereçlerden temin ettim. 5 derslikle hizmet vermeye başladık.\"

ÖNCE ÖZ BAKIM ÖĞRENİYORLAR

Bugün, kendi kızlarının da aralarında olduğu, farklı yaş gruplarından tam 62 kişiye destek olduklarını söyleyen Gülsen Keserman, amaçlarının zihinsel engellilere kendi yeteneklerini geliştirme fırsatı vermek olduğunu kaydetti. Bireylere el yıkama, saç tarama, diş fırçalama gibi öz bakım kurallarını öğrettiklerini ifade eden Keserman, şöyle konuştu:

\"Bunları her öğrenci yapamıyor. Benim çocuklarım da çok geri ama kendi kendilerine bir şeyler yapabilmeyi öğrendiler. İlk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler ise akranlarına uyum sağlayabilmek için bizlere geliyor. Biz bu çocuklara haftada 2 gün yarım gün eğitim veriyoruz. Çok büyük başarı elde ettik. Kurduğumuz seramik atölyesinde seramikten tabak, çanak, biblo üretmeyi öğrendiler. Halk eğitim merkezinden seramik ve resim öğretmeni geliyor, takı hazırlıyorlar. Marangozluk atölyesi 1999\'da kuruldu. Zihinsel engelli çocuklara Avrupa Birliği\'nden aldığımız hibeleri maaş olarak verdik. Marangozluk malzemeleri satın aldık hem de bireylerin bir iş sahibi olabilmelerini sağladık. Galoş atölyemizde de üretim hızla devam ediyor. Yaşları 8-15 arası olan kaynaştırma öğrencilerimize, sınıf öğretmenlerimiz tarafından öncelikle Matematik, Türkçe gibi dersler destek eğitimi olarak veriliyor. Okul derslerine ek olarak, psikolog ve özel eğitim öğretmenlerimiz ayrıca, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin psiko sosyal gelişimlerine destek sağlıyor. Orta ve ağır derece zihinsel engelleri olan tam gün öğrencilerimizin yaşları 22-54 arasında değişiyor.\"

AİLELERE TERAPİ

Bir anne olarak çok zor günler geçirdiğini ancak büyük sevgi ve özveriyle bugünlere geldiklerini anlatan Keserman, \"Engelleri aşmaya çalıştığımız bu yolda en büyük destekçi rolüne sahip olanlar ailelerimizdir. İçinde bulundukları sorunlar ve duygularla en ağır yükü taşıyanlarımızdır. Engelli çocuğu olan bireyler, çocuklarından beklentileri ile gerçek durum arasındaki farklılıklar arttıkça, gerçek durumla baş etmekte zorlanmaktadır. Bu noktada uzman psikologlarımız aile terapi eğitimi ile engelli çocuk sahibi olan velilerimize yaşadıkları güçlükleri aşmada psikolojik destek sağlıyor\" dedi.

HEDEF YATILI MERKEZ KURMAK

İZÖV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Keserman ise 35 yıldan bu yana bu kurumun kalıcı olması için ne mümkünse yaptıklarını anlatırken kısa süre içinde yatılı öğrenci kabul etmeye başlayacaklarını açıkladı. Arif Keserman, \"Önceki gün Vali Erol Ayyıldız\'ı ziyaret ettik. Yatılı merkez oluşturmak için şartları inceledi. Yakında olabilirliği etüd edilecek. Bir protokol ile bu kurumu tümüyle yatılı merkeze dönüştüreceğiz. Vakıf olarak bize oda verilecek. Burası tamamen İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne devredilecek\" diye konuştu.

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