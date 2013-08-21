Zihinsel engelliler okulunda cinsel taciz belgelendi

Ümraniye’de zihinsel engelli çocuklara eğitim veren Narçiçeği Rehabilitasyon Merkezi’ndeki taciz skandalı, sağlık kurulu raporlarıyla tesbit edildi. Ümraniye’de Özel Narçiçeği Rehabilitasyon Merkezi’nde öğretmenlik yapan M.Ü.’nün (62) zihinsel engelli öğrencileri 19 yaşındaki Ç.K., 11 yaşındaki G.E. ve 9 yaşındaki Ö. K.’ya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel'in haberine göre, olay zihinsel engelli Ç.K.’nın durumu annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Merkezde çalışan psikolog Ümran Gürel ile görüşen aile şikayette bulununca, Gürel konuyu okul yönetimine taşıdı. Gürel’e öğretmene suçüstü yapıldıktan sonra hakkında işlem yapacaklarını söyleyen okul yönetimi, M.Ü.’nün sınıfındaki kız öğrencileri alarak yerine erkek öğrenciler yerleştirdi. Olayın üzerinden üç ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını gören psikolog Gürel, M.Ü.’yle görüşerek okuldan ayrılmasını söyledi ve psikolojik yardım almasını önerdi. Psikolojik yardımı kabul eden M.Ü., Gürel ve okulda çalışan bir öğretmenin nezaretinde okul yönetimiyle görüşerek tacizi kabul ettiğini ve okuldan ayrılmak istediğini belirten bir dilekçe imzaladı. Ancak olayı hasıraltı etmek isteyen okul yöneticisi Asuman Öztürk dilekçeyi işleme koymadı, onun yerine Gürel’i işten çıkardı. Zihinsel engelli 19 yaşındaki Ç. K.’nın ailesi ise öğretmen M.Ü.’yü Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Olayın haberleştirilmesi üzerine Ümraniye Başsavcısının talimatıyla konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

'Başkalarına da tacizde bulundu'

Savcılık çocukların cinsel tacize uğrayıp uğramadığının anlaşılması amacıyla fiziksel ve ruhsal durum muayenesi için çocukları, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirdi. Hastaneden çıkan sağlık kurulu raporuyla çocukların cinsel tacize uğradığı belgelendi. Rapor sonuçları özetle şöyle;

Erkeklerden kaçıyor

19 yaşındaki Ç. K.: Raporda, Ç. K’ya tekrarlayan biçimde cinsel tacizde bulunulduğu, cinsel tacizlerin yaklaşık dört beş ay sürdüğü, olaydan sonra hastada korku, erkeklerden kaçınma, içe kapanma, geçmişe göre daha çabuk sinirlenip tepki verme gibi şikâyetlerin gözlendiği, Ç.K’nın maruz kaldığı olaylarla ilgili depresif ve öfkeli olduğuna yer verildi. Raporun sonuç bölümünde Ç.K.’da “Anksiyete belirtilerinin eşlik ettiği uyum bozukluğu” geliştiği, bu ruh sağlığı bozukluğunun taciz olayıyla ilişkilendirildiği belirtilerek Ç.K.’nın bu konudaki anlatımına güvenilebileceği anlatıldı.

12 yaşındaki G.E. ise kendisiyle yapılan görüşmede şüpheli şahıstan korktuğunu, onu görmek istemediğini, şahsın okuldan ayrıldığı için okula gitmekten korkmadığını, şüphelinin diğer arkadaşlarına da tacizde bulunduğunu ifade etti. Raporun sonuç bölümünde, “Olay sonrasında çocukta ‘Anksiyete belirtilerinin eşlik ettiği uyum bozukluğu’ geliştiği ve ruh sağlığının bozulduğu” belirtilerek “Çocuğun zihinsel kapasitesinin el verdiği ölçüde kendisini ifade edebilmiş olması nedeniyle ifadesinin güvenilir olduğu” anlatıldı.

'Penis, musluk gibi'

9 yaşındaki Ö.K’nın annesi ise taciz iddialarını önce reddetti ancak daha sonra okul idarecisi Asuman Öztürk’e gelerek kızının tacize uğradığına ikna olduğunu söyledi. Olayların savcılığa intikalinden sonra idareci Asuman Öztürk, Ö. K.’nın annesinin iddialarını dilekçeyle Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne iletti. Asuman Öztürk, dilekçede Ö. K.’nın annesine penisin ‘musluğa’ benzediğini söylediğini, Ö. K’nın öyle bir benzetme yapıyor olmasının taciz olayının gerçekleştiğine dair kanaat getirmesine sebep olduğunu belirterek gereğinin yapılmasını istedi.

Savcılık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturma sonucunda M.Ü. meslekten men edilip tutuklanırken, İdareci Asuman Öztürk, taciz olayını ilgili makamlara bildirmediği için idarecilik görevinden el çektirildi. Dosya Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.