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Zihinsel engelli Seval kayıp

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, inşaatta bekçilik yapan babasının yanına gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 24 yaşındaki Seval Göksu'dan 5 gündür haber alınamıyor

21 Kasım 2017 13:15

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, inşaatta bekçilik yapan babasının yanına gitmek için evden çıkan zihinsel engelli 24 yaşındaki Seval Göksu\'dan 5 gündür haber alınamıyor.
İnşaatta bekçilik yapan babası Ahmet Göksu\'nun yanına gitmek için 16 Kasım\'da evden çıkan ve son olarak minibüse binerken görülen Seval Göksu, ortadan kayboldu. Polise kayıp dilekçesi veren baba Göksu, sokak sokak aramasına rağmen kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızının izine rastlayamayan gözü yaşlı baba, Seval\'in engeli yüzünden yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Kızını fotoğrafı ile arayan Göksu, \"Benim yanıma geleceğini söyleyip minibüse biniyor. O andan sonra kendisinden haber alamıyoruz. Kızımın akli dengesi yerinde değil\" dedi.

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