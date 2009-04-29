Zihinsel engelli öz kızına tecavüz etti

Sapık babanın yüzünü başkası kapattıAvusturya'daki sapık baba tüm duruşma boyunca yüzünü saklamıştıİzmir'de 14 yaşındaki öz kızına tecavüz edip hamile bıraktığı iddia edilen kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, karnının şiştiğini fark eden annesine 1 yıldan bu yana babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.Annesiyle hastaneye giden çocuğun hamile olduğu belirlendi.Annenin polise başvurması üzerine, kaçtığı belirtilen G.U. (43) Yeşilyurt Semti'nde gözaltına alındı.Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen G.U'nun suçlamaları kabul etmediği, ''Ayrı yaşadığım eşimin komplosuna kurban gittim. Kızım zihinsel engelli. DNA testiyle masumiyetim ortaya çıkacak'' dediği öğrenildi.G.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.