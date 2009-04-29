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Yaşam

Zihinsel engelli öz kızına tecavüz etti

İzmir'de zihinsel engelli öz kızına tecavüz edip hamile bırakan sapık baba tutuklandı

29 Nisan 2009 03:00

Avusturya'da öz kızını 24 yıl boyunca evinin bodrumuna hapsederek tecavüz eden sapık babanın benzeri İzmir'de yakalandı.

Sapık baba utancından yüzünü kapattı


 Sapık babanın yüzünü başkası kapattı


Avusturya'daki sapık baba tüm duruşma boyunca yüzünü saklamıştı

İzmir'de 14 yaşındaki öz kızına tecavüz edip hamile bıraktığı iddia edilen kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğu, karnının şiştiğini fark eden annesine 1 yıldan bu yana babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi.

Annesiyle hastaneye giden çocuğun hamile olduğu belirlendi.

Annenin polise başvurması üzerine, kaçtığı belirtilen G.U. (43) Yeşilyurt Semti'nde gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen G.U'nun suçlamaları kabul etmediği, ''Ayrı yaşadığım eşimin komplosuna kurban gittim. Kızım zihinsel engelli. DNA testiyle masumiyetim ortaya çıkacak'' dediği öğrenildi.

G.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







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