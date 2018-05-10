Zihinsel engelli öğrencilerin ellerine asker kınası yakıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de düzenlenen temsili askere uğurlama programında 14 zihinsel engelli öğrencinin ellerine anneleri tarafından kına yakıldı.

Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi bahçesinde 14 zihinsel engelli öğrenci için temsili asker uğurlama programı düzenlendi. Programda, engelli öğrencilerin ellerine anneleri tarafından kınalar yakıldı. Oğulları için düzenlenen etkinlik nedeniyle mutlu olduklarını belirten aileler, \"Bugün okulda asker kınamız vardı. Çok güzel bir etkinlikti. Hazırlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Böyle çocuklarımız olduğu için mutluyuz\" dedi.



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