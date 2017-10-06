Zihinsel engelli öğrenciler galoş üretiyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesi\'nde zihinsel engelli öğrenciler 4 yıldır galoş üretiyor. Hastane ve okul gibi yerlere gönderilen galoşlar karşılığında okul için kırtasiye malzemesi alınıyor.

Sandıklı Özçınar Eğitim Uygulama Merkezi ve Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'ndaki zihinsel engelli öğrenciler tarafından üretilen galoşlar ihtiyacı olan yerlere gönderiliyor. Galoş alanlar para yerine öğrencilere okulda kullanabilecekleri kalem, defter, silgi gibi kırtasiye malzemeleri ya da okul için gerekli malzemeleri veriyor. 4 yıldan bu yana okulun atölyeyi andıran bir sınıfında öğrenciler, iş bölümüyle naylonlara lastik yerleştiriyor, sıcak baskı makinesiyle galoşlara son halini veriyor.

Okulda 65 öğrenci bulunuyor. Eğitim gören 25 öğrenci hafta içi iş uygulama derslerinde, mezun olan 9 öğrenci ise Tam Gün Tam Yıl Projesi kapsamında cumartesi günleri galoş üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde galoş üreten öğrenciler günde 200\'e yakın üretim yapabiliyor. Galoş malzemeleri Okul Aile Birliği bütçesinden karşılanıyor. Özel eğitim öğretmeni Ali Rıza Yüzyıl, şöyle dedi:

\"Öğrencilerimizden 25\'i galoş üretimi yapıyor. Mezun olan gruplarımızdan da 9 öğrencimiz özel eğitimin temel amacı olan bağımsız yaşam becerilerini kazanmaları, hür bir hayat yaşayabilmeleri için tam gün tam yıl eğitim kapsamında galoş üretiyor.\"

Zihinsel engelli 24 yaşındaki Halil Özçelik, \"Poşeti alıyoruz. Tahtamızı koyuyoruz. Lastiği takıyoruz. Makineyle ısıtıyoruz. Galoş üretiyoruz. Galoşları hastane ve okullara veriyoruz\" diye konuştu.

Öğrencilerden 29 yaşındaki Rıza Güzel de galoş üretirken çok mutlu olduğunu söyledi.



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