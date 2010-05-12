Zihinsel engelli kızla ilişkiye girdi

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Murat D. mahkemede, "Fındık bahçesinde F.P. ile iki üç kez kendi isteği seviştik. Ancak ilişkiye girmedik. Nasıl hamile kaldı ben de almadım" dedi. Mahkeme heyeti F.P.'nin olay nedeniyle ruh sağlığının bozulup bozulmadığının anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilirken, duruşmayı erteledi.

Zihinsel engelli ve konuşamayan F.P (34), karnının şişmesi üzerine ailesi tarafından Samsun Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne muayeneye götürüldü. Yapılan muayenede F.P.'nin 17 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine durum Cumhuriyet Savcılığı'na bildirildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.P.'ye tecavüz eden kişinin aynı köydeki komşusu Murat D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Murat D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat D., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Murat D., Samsun Kapalı Cezaevi'nde 7 ay tutuklu kaldıktan sonra avukatının itirazı sonucu delil yetersizliğinden tahliye edilip tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Aradan geçen 5 ayın ardından F.P., bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Cezaevinden tahliye edilen Murat D.'nin alınan kan örneklerinin sonuçlarına göre bebeğin yüzde 99.99 bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.



Tutuksuz yargılanan Murat D., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Murat D., "Fındık bahçesinde F.P. ile iki üç kez kendi isteği ile seviştik. Ancak ilişkiye girmedik. Nasıl hamile kaldı ben de almadım" dedi. Mahkeme heyeti F.P.'nin olay nedeniyle ruh sağlığının bozulup bozulmadığının anlaşılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verilirken, duruşma ertelendi. (Habertürk)