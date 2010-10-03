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Yaşam

Zihinsel engelli kıza tecavüz ettiler

Aydın'ın Çine ilçesinde, zihinsel engelli 16 yaşındaki S.C.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

03 Ekim 2010 03:00

T24- Aydın'ın Çine ilçesinde, zihinsel engelli 16 yaşındaki S.C.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
    

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Akçakoca beldesinde meydana geldi.


Ailesiyle birlikte yaşayan, 16 yaşındaki zihinsel engelli S.C.'yi, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki F.B., 21 yaşındaki A.D. ve 23 yaşındaki M.Ç., iddiaya göre, Akçaova İlköğretim Okulu'nun konferans salonuna götürerek, 5 saat boyunca defalarca tecavüz etti.


Bir gün sonra S.C.'nin yaşadıklarını kuzeni 16 yaşındaki Ayşe C.'ye anlatması üzerine olay ortaya çıktı.


S.C.'nin 34 yaşındaki annesi Serpil C. ve 45 yaşındaki babası Muammer C., olayı jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.


Harekete geçen jandarma ekipleri, olayla ilgili F.B., A.D. ve M.Ç'yi gözaltına aldı. Hastaneye götürülen genç kızın muayenesinde ise tecavüze uğradığı belirlendi.


İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 zanlı, bugün sevkedildikleri adliyeyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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