Zihinsel engelli kıza 72 saat tecavüz ettiler!

Zihinsel engelli kızı bir eve kapatıp 3 gün boyunca tecavüz eden 4 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Genç kız ailesine teslim edildi.



İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz hafta zihinsel geriliği bulunan 24 yaşındaki R.G, yolda peşine takılan E.B. tarafından taciz edildi. R.G.’den telefon numarasını isteyen E.B. “Numaramı bilmiyorum” yanıtı üzerine genç kızın telefonundan kendisini arayarak numarasını öğrendi. Ertesi gün, sürekli mesajlar atarak genç kızdan randevu alan E.B., Dudullu’da buluştuğu R.G.’yi ormanlık alana getirerek tecavüz etti. Aynı gün. R.G.’yi arkadaşı H.Y.’ye verdi. H.Y. zorla aracına bindirdiği R.G.’yi arkadaşları A.T. ve B.B.’nin evine götürdü. R.G, 3 gün boyunca bu evde B.B., A.T, ve H.Y’nin de tecavüzüne uğradı. Kayıp başvurusu üzerine teknik takip başlatan polis, genç kızın telefonunu izlemeye aldı. 4. gün cep telefonundan sinyal alan polis, genç kızın telefonunu aradı. Adresi veren R.G. operasyonla kurtarıldı. Eve gelen A.T. ve B.B. sonra da E.D. ve H.Y. gözaltına alındı.