Zihinsel engelli kadın ölü bulundu: Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü serbest bırakıldı

Samsun’da zihinsel engelli 62 yaşındaki bir kadın evinde ölü bulundu. İlk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kardeşleri gözaltına aldı. Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı. Bugün Alaçam Adliyesine sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba R.T. ise mahkemeye sevk edildi. (İHA)