Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 24 yaşındaki zihinsel engelli kadın, komşusunun tecavüzüne uğradı. Olay, karnının şişmesi üzerine hastaneye götürülen kadının hamile olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıktı.

Yüzde 70 oranında zihinsel engelli olan M.K., hastanedeki muayenesinin ardından alınan ifadesinde komşusu Abdusselam Müminoglu'nun, 23 Temmuz ve 26 Temmuz 2015'te iki kez tecavüzüne uğradığını anlattı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, evli ve üç çocuk babası Müminoglu, kendisini gözaltına alan jandarmalara, M.K. ile aralarında yakınlaşma olduğunu iddia etti. Bunun üzerine 46 yaşındaki M.K., 22 Mart 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay sonra, 24 Nisan'da M.K. bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğin babasının Müminoglu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Müminoglu hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan en az 18 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 15 Temmuz'da görülecek.

16 kişi yaralandı, baba kalp krizi geçirdi

Avukat Ziya Bayram'ın verdiği bilgiye göre, aynı köyde yaşayan iki aile arasında, jandarma tarafından önlem alınmadığı için sürekli kavga ve gerginlik yaşanıyor. Geçen hafta iki aile arasında çıkan kavgada mağdur aileden ikisi ağır, 16 kişi yaralandı. Mağdur M.K.'nin babası gerginlik sırasında kalp krizi geçirdi.