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Zihinsel engelli genci tacizden gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da zihinsel engelli erkek çocuğu 16 yaşındaki A

09 Ekim 2017 16:37

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da zihinsel engelli erkek çocuğu 16 yaşındaki A.K.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki Ahmet E., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de genci taciz ettiği ortaya çıktı.
Olay, dün İlkadım İlçesi\'nde meydana geldi. Zihinsel engelli A.K. evinin önündeki parkta otururken iddiaya göre yanına Ahmet E. geldi. Şüpheli, genci kucağına oturttup cinsel tacizde bulundu. Bu sırada gencin balkonda olan ablası olayı görüp polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ahmet E.\'nin daha önce de A.K.\'ye cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli bugün \'cinsel taciz\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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