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Zihinsel engelli gence cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı

04 Ocak 2019 19:03

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.
Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G.\'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Cezaevi\'ne gönderildi.

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