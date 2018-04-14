Zihinsel engelli genç kadına cinsel istismarda bulundu; DNA'dan yakalandı: Bendense nüfusuma alırım

Sakarya’da 27 yaşındaki zihinsel engelli G.D.’yi cinsel istismarda bulunarak hamile bırakan 56 yaşındaki komşu Kerim G., gözaltına alındı. Olayı inkâr etmedi, “DNA testi yapılsın, bendense bebeği nüfusuma kabul edeceğim” dedi ve serbest bırakıldı. Test sonucu bebeğin babası olduğu anlaşılan Kerim G. ancak 7 ay sonra tutuklandı.

Olay, Kocaali İlçesi’nde yaşayan 27 yaşındaki zihinsel engelli G.D.’nin 19 Ekim 2017’de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülmesiyle ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, hamile olduğu anlaşılan genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla 56 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası komşu Kerim G. gözaltına alındı. Şüpheli Kerim G., ifadesinde istismar iddiasını reddetmedi, DNA testi yapılmasını istedi. Kendinden olması durumunda bebeği nüfusuna kabul edeceğini söyleyen Kerim G., savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi ve koruma altına alınan G.D. kısa süre önce doğum yaptı. G.D.’nin yaşadığı dehşetin ardından 18 yaşındaki zihinsel engelli kız kardeşi N.D.’nin de aynı mahallede yaşayan uzak bir akrabasının tacizine uğradığı ortaya çıktı. İki olayla sarsılan baba İsmail D. kalp spazmı geçirdi, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Korumaya alındı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testinde, bebeğin babasının yüzde 99 şüpheli Kerim G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kerim G.’yi tekrar gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bebek de anneyle birlikte koruma altına alındı.