Zihinsel engelli Erdem, Orhan Gencebay ile buluştu

İSTANBUL,(DHA)- ZİHİNSEL engelli Erdem Yıldırım\'ın usta sanatçı Orhan Gencebay\'la tanışma hayali Esenler Belediyesi tarafından organize edilen buluşmayla gerçek oldu.

Esenler\'de doğup büyüyen ve 2 yaşında geçirdiği havale sonrası zihinsel engeli oluşan 34 yaşındaki Erdem Yıldırım\'ın Orhan Gencebay\'la tanışma hayali gerçek oldu. Esenler Belediyesi, hayranı olduğu Gencebay\'ın tüm şarkılarını dinleyen ve kasetlerini biriktiren Erdem\'in usta sanatçı ile tanışma hayalini gerçekleştirdi. Gencebay\'ın ofisinde gerçekleşen buluşmada ikili sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

GENCEBAY\'A \'BATSIN BU DÜNYA\'YI OKUDU

Uzun zamandır hayranı olduğu sanatçıyla bir araya gelmenin heyecanını yaşayan Erdem, Orhan Gencebay\'a, \"Batsın Bu Dünya\" adlı unutulmaz şarkısını kendisine has üslubuyla seslendirdi. İki bini aşkın imzalı albüm ve kasetlerden oluşan koleksiyonundan Gencebay\'a ait kasetleri de sanatçıya imzalatan Erdem\'in mutluluğu gözlerinden okundu.

GENCEBAY: ERDEM TARZINI ORTAYA KOYDU

Hayranı Erdem\'i yakından tanımaktan mutluluk duyduğunu belirten Orhan Gencebay, \"Erdem, şarkılarımı tamamen kendi tarzında seslendirdi. \'Batsın Bu Dünya\'nın içine diğer şarkılarımdan sözler de ekledi ve çok güzel bir şekilde tarzını ortaya koydu, ben de bu özelliğini de görmüş ve Erdem\'i daha yakından tanımış oldum. Böyle özel kardeşlerimizle her zaman bir ve beraber olmalı, onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz\" diye konuştu.

ERDEM: ORHAN BABA BANA \'BERHUDAR OL\' DEDİ

En büyük hayali gerçekleşen Erdem, \"Orhan Baba bana \'Berhudar ol evladım\' dedi, çok mutlu oldum. O\'nu gördüğüm ve ziyaret ettiğim için çok heyecanlandım. Orhan Baba\'nın elini öptüm. Fotoğrafımızı hatıra olarak ömrümün sonuna kadar saklayacağım\" dedi.

TUTKULU BİR FOTOĞRAF AŞIĞI

3 yıldır Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde bir yandan rehabilite olurken bir yandan da belediye personeline yardımcı olan Erdem\'e, ziyareti esnasında sanatçı Recep Ergül, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ve ekip arkadaşları eşlik etti. Şimdiye kadar yüzlerce ünlüyle fotoğraf çektiren Erdem\'in albümünde, sevilen sanatçıların yanı sıra siyaset dünyasından kişilerle çektirdiği fotoğraflar da bulunuyor.