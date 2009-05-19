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Yaşam

Zihinsel engelli çocuk kamyonetle dereye uçtu

Nevşehir’de zihinsel engelli 13 yaşındaki M.V., evlerinin önünde oynadığı kamyonetle birlikte dereye uçtu. Hafif yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs 2009 03:00

Nevşehir’de zihinsel engelli 13 yaşındaki M.V., evlerinin önünde oynadığı kamyonetle birlikte dereye uçtu. Hafif yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kıratlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli M.V. babasına ait 50 AN 196 plakalı kamyonetin içinde oynarken, farkında olmadan aracı çalıştırdı. M.V. kamyonetle birlikte evlerinin 20 metre yakınındaki dereye uçtu. Ters dönen araçtaki M.V., çevredekilerin çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zihinsel engelli çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumumun iyi olduğu belirtildi.

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