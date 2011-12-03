-Zihinlerdeki engel kalkınca engel kalmayacak İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''Zihinlerdeki engeli ortadan kaldırdığımızda hiçbir engel kalmayacak'' dedi. Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Özürlüler Günü Programı kapsamında gerçekleştirilen ''Herkes İçin Ulaşılabilir Türkiye Eğitim Programı Teşvik Ödül Töreni''nde yaptığı konuşmada, engelliler gününde engellilerin bütün sorunlarının çözülmediğini, ancak bugünün farkındalığın topluma yayılması açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Engellilere sadece sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hizmet verilmediğini, yarım milyondan fazla engelliye evlerinde hizmet edildiğini belirten Yıldırım, geçmiş yıllarda engellilere yönelik ayrılmış bir bütçe dahi bulunmazken, bugün bunun için kullanılan muazzam bir bütçe olduğunu kaydetti. Bedelli askerlik yasasından gelecek kaynaklardan da engellilere önemli ölçüde maddi destek sağlanacağını bildiren Yıldırım, bundan sonraki süreçte engellerin istihdamına yönelik çalışmalar yapacaklarını anlattı. Engelli olmanın kişinin iradesiyle gerçekleşmediğinin altını çizen Yıldırım, Türkiye'de bugün 60 milyonun üzerinde engelli adayı bulunduğunu ifade ederek, ''O duruma düşmeden engellilerin halinden anlamak, onların ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapmak bir lütuf değil bir mecburiyettir'' dedi. Engellilerin, bütün alanlarda her türlü ihtiyacını süratle tamamlamak gerektiğini, bu konuda çok çalışacaklarını söyleyen Yıldırım, ''Engellilerle ilgili düzenlemelere çok daha önem vereceğiz. Zihinlerdeki engeli ortadan kaldırdığımızda hiçbir engel kalmayacak'' diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de katıldığı programda, konuşmaların ardından ''Herkes İçin Ulaşılabilir Türkiye Eğitim Programı Teşvik Ödülleri'' verildi. Teşvik Ödüllerine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, Beykoz Kaymakamlığı, Ankara Keçiören Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Alanya Belediyesi, Sakarya Hendek Belediyesi, TRT Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ve Marmara Belediyeler Birliği değer görüldü.