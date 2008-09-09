Zigetvar Kalesi düşüyor!

Sasani Medeniyeti günışığında

Balkanlar'daki 'Osmanlı' restore ediliyor

Macaristan'ın Baranya bölgesindeki Zigetvar şehrinde bulunan tarihi Zigetvar Kalesi çökmek üzere. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi olan Zigetvar Savaşı'nda duvarları önünde hayatını kaybettiği Zigetvar Kalesi'nin etrafına çökme tehlikesi nedeniyle güvenlik şeridi çekildi.Zigetvar Belediye Başkanı Jozsef Paizs, restorasyon için devletten bütçe alamadıklarını, belediyenin de yeterli parasının bulunmadığını belirtti.Zigetvar Kalesi'nin Türkler için ne kadar önemli bir yer olduğunu bildiğini kaydeden Paizs, Trabzon ile kardeş şehir olduklarını hatırlattı. Paizs, kalenin işletme hakkını, onu restore edecek herhangi bir Türk iş adamına veya Türk firmasına verebileceklerini söyledi.Zigetvar şehrinde hafta sonu yapılan Zigetvar Festivali'ne katılan Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, kalenin durumuna çok üzüldüklerini, Trabzon'a döner dönmez kale duvarlarını sağlamlaştırmak için neler yapılabileceğini araştıracaklarını açıkladı.Canalioğlu, kaleye aslında Macarların sahip çıkması gerektiğini, ancak kendilerinin de duyarsız kalamayacağını söyledi.