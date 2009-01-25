Zigana’da çığ faciası

Arkadaşlarını kurtarmaya çalıştılar

Ekipteki dağcılarla telefon bağlantısı

Canla başla yardım çalışması

‘Bir baktım çığ geliyor’

Ölenler ve kurtulanların kimlikleri

Silah sesi duyuldu iddiası

‘Kaçacak yerimiz yoktu…’

‘Kalp masajına cevap vermedi’

Bakan Özak: Acımız büyük



Başbakan, Vali’yi aradı

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü'nün hafta sonu Zigana Dağı'nda düzenlediği etkinliğe katılan 18 kişilik dağcı grubu dün Giresun ile Trabzon illeri arasındaki Zigana Geçidi'ndeki Gümüşkayak Tesisleri'nde kamp kurdu. Geceyi kampta geçiren dağcılar, bu sabah saat 09.15'te grup halinde sabah yürüyüşüne çıktı.Dağcılar, Kadırga Yaylası yolunda karla kaplı vadide yaklaşık bir kilometre kadar ilerledikten sonra, saat 09.30'da dağdan bir anda çığ koptu. Üzerlerine gelen kar kütlesini görünce neye uğradıklarını anlayamadan kendilerini can pazarında bulan dağcılar sağa- sola kaçışmaya başladı.Çığdan son anda kaçmayı başaran 6 dağcı kurtulurken, diğerleri kaçmaya fırsat bulamadan tonlarca kar altında kaldı ve vadi boyunca yüzlerce metre sürüklendi.Çığdan kurtulan dağcılar, bir yandan tonlarca kar altında sürüklenen arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan hemen cep telefonlarıyla arkadaşlarını ve güvenlik birimlerini arayarak haber verdi.Gümüşhane ve Trabzon'un yanı sıra Erzurum, Rize ve Erzincan'dan da bölgeye sivil savunma ve arama kurtarma ekipleriyle sağlık görevlileri sevk edildi. Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte karlı kaplı bölgeye ekiplerin ulaşması zaman alırken, olay yerinden televizyonların canlı yayınlarına bağlanan dağcılar ‘imdat’ çağrılarında bulundu.Dağcılardan Emin Kambur NTV canlı yayınında ekipteki bir kız arkadaşlarının kendilerin arayarak yukarıdan kar kütlesinin düşerek kendilerini 500 metre vadinin içine sürüklediğini belirtti. Kambur “Tek sıra halinde aralıklı yürüseydiler, kayıp bu kadar fazla olmazdı.” dedi.Dağcılardan Ural Ayar da canlı yanına telefonla bağlanarak arkadaşlarının çığ altında kaldığını belirterek “Çevreden gelen diğer dağcıların da yardımıyla 7 kişiyi çığ altından çıkardık. Bunlardan 2’sinin durumu ciddi.” dedi.Bölgeye ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri, geniş bir alanı kaplayan çığ altında bulunanları sağ çıkarmak için canla başla çalıştı. Olay yerine helikopterler gönderilirken, vadinin alt tarafından sondaj çubukları ve kazma kürekle başlatılan çalışmalarda ilerleyen saatlerde getirilen eğitimli köpeklerden de yararlanıldı. Erzincan'daki 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan 2 helikopterle arama kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler gönderildi.Yaklaşık 4 saat süren çalışmalarında çığ altında kalanlardan sadece 2 dağcı yaralı kurtarıldı. Yaralılardan biri hastanede kurtarılamadı. Diğer 10 dağcı ise yaşamını yitirdi.CNN TÜRK canlı yayınına telefonla katılan gruptakilerden Hasan Anahtar ise yürüyüş sırasında arkada kaldığını ve yukarı baktığında çığın gelişini gördüğünü anlattı. Anahtar, çığ altından çıkarılan iki arkadaşını aşağıya indirdiğini ve diğerlerini almak için yukarıya çıktığını kaydetti. Moralinin çok bozuk olduğunu belirten Anahtar, arkadaşlarının kurtulması için dua etti.Zigana Dağı'nda çığ faciasında yaşamını yitiren, hepsi Trabzon Tenis Dağcılık Kayak Kulübü üyeleri olan ve çoğu kent halkının yakından tanıdığı 10 kişi şunlar:Numune Hastanesi doktorlarından Davut Akdeniz ve Dursun İnan, KTÜ'de İngilizce okutman Erhan Terzi, kayak hocası Özlem Timurcuoğlu, marketçi Hasan Ali İsaoğlu, emekli hemşire Hüsniye Sarıbıyık, Burçak Sevim, Gül Piyale, Hüseyin Karaosmanoğlu ve Yasemin Aktaş.Çığ altından Rasim Keleş ve Yonca Yılmaz yaralı kurtarılırken, anestezi uzmanı Sevgi Gültekin, Elmas Aykan, Ural Ayar, Hasan Anahar, Hasan Çiftçi ve Emel Şimşek de yara almadan kurtuldu.Çığa bölgede kaçak avlananların silah atmasının neden olduğu ileri sürüldü. Faciadan yara almadan kurtulan dağcılardan bazıları çığ düşmeden önce iki el silah sesi duyduklarını söyledi. Ancak bu bilgi yetkililerce doğrulanmadı.Çığ altından yaralı kurtulan iki kişiden esnaf 61 yaşındaki Rasim Keleş tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Kendisini çığdan şans eseri yara almadan kurtulan Yonca Yılmaz'ın kurtardığını söyleyen Rasim Keleş, şunları söyledi:“Sabah saat 09.15'te Kadırga Yolu'nda yürüyüşe başladık. Grup olarak tek sıra halinde yürüyorduk. 15- 20 dakika kadar yürümüştük. Bir de baktık ki yukarıdan çığ koptu. Kar fazla olduğu için kaçacak yerimiz yoktu. Kar geldi bizi aldı vadide sürükledi. Zigana yol ayrımına düştük. Durunca çığ durdu dedim. Sağ elim altta kalmıştı, sol elimle karı açmaya çalıştım. Nefes almaya başladım. Açmaya çalışıyordum ama gücüm yetmedi. Kolumu kaldırıp ‘İmdat’ diye bağırdım. 5- 10 dakika bekledim. Biri gelmese çıkmayacaktım. Bilincimi kaybetmedim. Bir de baktım bizim arkadaşlardan SSK kurumundan Yonca hanım geldi. ‘Kızım beni kurtar’ dedim. Kız elleriyle başladı açmaya. Sol bacağımı çıkardı. Ama sağ bacağımı çıkarmakta zorlandı. Ölüyorum her halde dedim. Çünkü bacağım çok ağrıyordu. sağ ayağımı da çıkardı. Çıktığımda sadece 6- 7 kişi gördüm. Ural ve Hasan bey vardı”Kendisi çıkarıldıktan sonra yanına anestezi uzmanı Sevgi Gültekin'in geldiğini söyleyen Rasim Keleş, “Aşağıda çığ altında Erhan Terzi vardı, onu çıkardı. Kalp masajı yaptı ama Erhan cevap vermedi, öldü. H. Ali İsaoğlu vardı, onu da çıkardılar, onun da öldüğünü gördüm” dedi.Çığ faciasını öğrenince hemen olay yerine gelen Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak çalışmaları izledi. Olayın 156 Alo Jandarma telefonuna bildirilmesinin hemen ardından bölgeye ekip sevkedildiğini anlatan Bakan Özak, “Valilik, Sivil Savunma ve Karayolları ekipleri derhal olay yerine gitti. Ardından Trabzon’dan AKUT ekibinin bölgeye intikal etti” dedi. Olayda 10 kişinin öldüğünü belirten Bakan Özak, “Acımız büyük. Bütün kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu’nu arayarak, çığ altında kalan dağcıları kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Rize’de bulunan Erdoğan, Zigana Dağı’nda dağcıların çığ altında kaldığı haberinin alınmasının ardından Vali Salihoğlu’nu aradı. Başbakan Erdoğan, yaralıların durumu ve çığ altında kalanları kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.