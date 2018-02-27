Zidane'dan Neymar'a: Umarım...

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak kritik rövanş maçına en önemli silahı Neymar'dan yoksun çıkması bekleniyor. Fransız kulübü Neymar'ın Marsilya ile oynanan maçta ayak bileğinin burkulduğunu ve tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Marsilya ile oynanan maçı sakatlanarak göz yaşları içinde terketti.

Neymar'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. 26 yaşındaki yıldızın tarak kemiğinin çatladığı ve ayak bileğinin burkulduğu açıklandı. Paris Saint-Germain yönetimi Neymar'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağını açıklamadı.

Ancak yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Real Madrid maçında forma giymesi zor görünüyor.

Neymar'ın sakatlığı Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da gündemindeydi. Espanyol maçı öncesi kameraların karşısına geçen Zidane; "Bir futbolcunun sakatlanmasını asla istemem. Neymar sakatlandığında ben de maçı izliyordum. Umarım durumu ciddi değildir ve umarım bizim maçta oynayabilir" dedi.

Sezon başında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, 30 kez giydiği Fransız ekibinin formasıyla 29 kez fileleri havalandırdı.

(beIN Sports)