T24 LogoT24 Logo
Spor

Zidane'dan Neymar'a: Umarım...

Zidane, Espanyol maçı öncesi konuştu

27 Şubat 2018 14:57

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak kritik rövanş maçına en önemli silahı Neymar'dan yoksun çıkması bekleniyor. Fransız kulübü Neymar'ın Marsilya ile oynanan maçta ayak bileğinin burkulduğunu ve tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Marsilya ile oynanan maçı sakatlanarak göz yaşları içinde terketti.

Neymar'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. 26 yaşındaki yıldızın tarak kemiğinin çatladığı ve ayak bileğinin burkulduğu açıklandı. Paris Saint-Germain yönetimi Neymar'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağını açıklamadı.

Ancak yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Real Madrid maçında forma giymesi zor görünüyor.

Neymar'ın sakatlığı Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane'ın da gündemindeydi. Espanyol maçı öncesi kameraların karşısına geçen Zidane; "Bir futbolcunun sakatlanmasını asla istemem. Neymar sakatlandığında ben de maçı izliyordum. Umarım durumu ciddi değildir ve umarım bizim maçta oynayabilir" dedi.

Sezon başında 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar, 30 kez giydiği Fransız ekibinin formasıyla 29 kez fileleri havalandırdı.

(beIN Sports)

ETİKETLER

ZidaneNeymarReal MadridBarcelonaLa LigaEl Classicofutbolmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24