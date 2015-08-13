Zidane oğlunu kaptan yaptı!

Real Madrid'in eski yıldızı Zinedine Zidane, teknik direktörlük yaptığı İspanyol ekibinin ikinci takımı Castilla'da, kaptanlık görevini 20 yaşındaki oğlu Enzo Zidane'a verdi.

İspanya 3. Ligi'nde yer alan Real Madrid ’in ikinci takımı Castilla’da teknik direktör olarak ikinci sezonuna hazırlanan efsane futbolcu Zinedine Zidane'ın, oğlunu kaptan yapması dikkati çekti.

Radikal'de yer alan habere göre, Real Madrid’in üçüncü takımından gelerek Castilla’da görev yapmaya başlayan 20 yaşındaki Enzo Zidane’ın kaptanlık öyküsü, geçtiğimiz sezondaki üç kaptanın da takımdan ayrılmasına dayanıyor.

Castilla’nın Villarreal B, Burgos ve Gimnastica ile oynadığı hazırlık maçlarında kaptan olarak görev yapan Enzo, orta sahada görev yapıyor. Zinedine Zidane’ın Enzo dışında diğer oğullarından Luca, Theo ve Elyaz da Real Madrid'in diğer takımlarında forma giyiyor.

Enzo Zidane, İspanya 15 Yaş Altı Takımı’nda oynamasının ardından milli takım tercihini Fransa ’dan yana kullanmıştı.