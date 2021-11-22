"Zidane, Manchester United'ı istemiyor"

T24 Spor

Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçmesi için Zinedine Zidane'la görüştüğü, ancak Fransız futbol adamının koltuğu devralmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

BBC'ye konuşan Zidane'a yakın kaynaklar, eski Real Madrid teknik direktörünün kariyerinin bu noktasında Old Trafford'a gitmeye sıcak bakmadığını dile getirdi.

Kaynaklar, Zidane'ın Paris Saint Germain veya Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi tercih edeceğini ifade etti.

United, bu hafta alınan 4-1'lik Watford mağlubiyetinin ardından Solskjaer'le yolları ayırmıştı. Koltuk için Zidane'ın yanı sıra PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun adı da geçiyordu.