Zico'nun yerine Ramos

CSKA Moskova ile anlaştığını internetteki resmi sitesinden duyuran Ramos,
“CSKA, Avrupa'nın tarihi bir kulübü. Avrupa'da gücünü göstermesine yardımcı
olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçireceğine ikna olduk ve bunun
için sert bir şekilde çalışacağız” dedi.
Brezilyalı teknik adam Zico'nun
yerine CSKA Moskova'nın başına geçecek Ramos, 2005-2007 yıllarında Sevilla
kulübü ile yakaladığı başarıdan sonra dünyanın en pahalı teknik direktörü olarak
İngiliz Tottenham'ın başına geçmiş, ancak yaklaşık 1 yıl sonra görevden
alınmıştı. Ramos, geçen sezon da Real Madrid kulübünde Bernard Schuster'in
yerine yarım dönem görev yapmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova, Beşiktaş, Manchester United ve
Wolfsburg'un da yer aldığı (B) grubunda yer alıyor.