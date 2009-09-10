Zico'nun yerine Ramos

CSKA Moskova ile anlaştığını internetteki resmi sitesinden duyuran Ramos, “CSKA, Avrupa'nın tarihi bir kulübü. Avrupa'da gücünü göstermesine yardımcı olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçireceğine ikna olduk ve bunun için sert bir şekilde çalışacağız” dedi.

Brezilyalı teknik adam Zico'nun yerine CSKA Moskova'nın başına geçecek Ramos, 2005-2007 yıllarında Sevilla kulübü ile yakaladığı başarıdan sonra dünyanın en pahalı teknik direktörü olarak İngiliz Tottenham'ın başına geçmiş, ancak yaklaşık 1 yıl sonra görevden alınmıştı. Ramos, geçen sezon da Real Madrid kulübünde Bernard Schuster'in yerine yarım dönem görev yapmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova, Beşiktaş, Manchester United ve Wolfsburg'un da yer aldığı (B) grubunda yer alıyor.