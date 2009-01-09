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Spor

Zico Moskova yolunda

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, kariyerine Rusya'nın CSKA Moskova takımında devam etmesi bekleniyor.

09 Ocak 2009 02:00


Özbekistan basını, Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico'nun, Bunyodkor Kulübü'nden ayrıldığını ve Rusya'nın CSKA Moskova Kulübü'yle anlaşma imzalayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, kariyerine Rusya'nın CSKA Moskova takımında devam etmesi bekleniyor.

Özbek basını, Rusya vizesini bile alan Zico'nun CSKA'yı çalıştırmaya hazır olduğunu yazarken, 2009 yılı sonuna kadar Bunyodkor Kulübü ile anlaşması olan Brezilyalı teknik adamın, ''Eğer Bunyodkor bırakmasıydı CSKA'ya gidemeyecektim. Ancak Bunyodkor Kulübü, CSKA'ya gitmeme izin verdi'' dediğini yazdı.

Daha önce basına açıklama yapan Zico, Rusya'nın CSKA Moskova kulübünün kendisi ile ilgilendiğini doğrularken, bu çerçevede kendisinin de istekli olduğunu, Bunyodkor ve CSKA Moskova kulüplerinin bu konuda görüştüğü açıklamıştı.

Bu arada Özbek basını, Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun da top koşturduğu Bunyodkor'un, Bernd Schuster, Frank Rijkaard ve Johan Cruyff'un da olduğu bazı yabancı teknik direktörlerle görüştüğünü yazdı.

Zico'nun, Bunyodkor Kulübü ile 2009 yılı sonuna kadar anlaşması bulunuyordu.

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