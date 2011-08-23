-Zico, Irak'ın başına geçiyor RİO DE JANEIRO (A.A) - 23.08.2011 - Futbol dünyasının efsane isimlerinden Zico'nun, Irak milli takımının başına geçeceği açıklandı. Zico, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak Futbol Federasyonu'yla her konuda anlaşmaya vardıklarını ve olası anlaşmayı parafe etmeye yakın olduklarını söyledi. Futbol oynadığı dönemde ''Beyaz Pele'' adıyla anılan teknik adam, ''Her konuda uzlaşmaya varıldı. Kontrat taslağını Irak'a gönderdik. Herşey imzaya kaldı'' diye konuştu.