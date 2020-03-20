Zico ekibini istedi, Fenerbahçe yönetimi geri adım attı

Fenerbahçe'de daha önce de çalışan 67 yaşındaki teknik adam Arthur Zico'nun kendi ekibiyle göreve gelmek istemesi, yeni bir kadro için transfer bütçesi talep etmesi sarı-lacivertli yönetime geri adım attırdı.



Fenerbahçe'de gelecek sezonun yapılanması için tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Bu kapsamda temasa geçilen son ismin, sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösteren, 2006-2007'de kulübün 100. yılında lig şampiyonu olan ve 2007'de Süper Kupa'yı kaldıran Arthur Zico olduğu öğrenildi. Brezilyalı teknik adam ile dolaylı olarak temasa geçen yönetimin, 67 yaşındaki isimden aldığı yanıtlardan memnun olmadığı da belirtildi.

Yabancı hoca defteri kapandı

Sabah'ın haberine göre; Zico'nun göreve kendi ekibiyle gelmeyi istediği, bununla birlikte yeni bir kadro için transfer bütçesi istediği ifade edildi. Brezilyalı teknik adamın yıllık maliyetinin de hayli yüksek bulunduğu bildirildi.



Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, efsane isim konusunda geri adım attı. Zico girişiminin olumsuz sonuçlanmasının ardından yabancı teknik adam defteri de böylece kapanmış oldu.