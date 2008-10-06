Zico derbide güldü



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, takımı Bunyodkor'un Lokomotif'i deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmayla birlikte ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, çalıştırdığı Bunyodkor kulübü ile deplasmanda çıktığı ilk derbi maçını 3-2 kazandı.



Özbekistan Futbol Ligi'nin 23. haftasında Taşkent'in diğer futbol kulübü Lokomotif ile deplasmanda yaptığı maçın ilk yarısını 2-1 yenik durumda kapatan Bunyodkor, takım kaptanı Server Jeparov'un 60. dakikada attığı golle beraberliği yakalarken, Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun maçın 66. dakikasında attığı golle galip gelmeyi başardı.



Böylece, 2009 yılına kadar anlaşma imzaladığı Bunyodkor kulübü ile deplasmanda çıktığı ilk derbi maçını 3-2 kazanan Zico, kulübü ile geçen hafta oynadığı Buhara maçında da 2-0 galip gelmişti.



Bu galibiyetin ardından, ligin 23. haftasında 60 puanı bulunan Bunyodkor, ezeli rakibi 56 puanlı Pahtakor'un önünde ilk sırada bulunuyor.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zico, takımının deplasmanda oynadığı çok zorlu maçta, yenik durumdayken iki defa beraberliği yakaladığını ve sonunda galip gelmeyi başardığını ifade ederek, Bunyodkor'un ikinci yarıda oynadığı futbolun kendisini tatmin ettiğini söyledi.



8 Ekim'de Asya Şampiyonlar Ligi yarı final maçında deplasmanda Avustralya'nın Adelaida United ile yapacağı maçla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine konuşan Zico, Adelaida United'in maçlarını henüz izleyemediğini, ancak Asya Şampiyonlar Ligi'nde galip gelmek için mevcut tüm imkanları kullanacaklarını belirtti.



Özbekistan Ligi'nde 23. haftasında liderliğin yanı sıra Özbekistan Kupası'nda finale, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselen Bunyodkor, her üç kulvarda da şampiyonluğu hedefliyor.